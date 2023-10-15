Димаш поблагодарил поклонников после концерта в Турции

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поблагодарил поклонников после концерта в Турции, сообщает Zakon.kz.

"Спасибо, мои дорогие турецкие братья и сестры, за теплые чувства. Люблю вас", – написал Димаш в Instargam.





Ранее Димаш опубликовал в соцсетях небольшое видео со съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе.