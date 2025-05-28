Димаш Кудайберген поблагодарил поклонников за "незабываемый вечер в Алматы"

Об этом он написал в Instagram.

В комментариях поклонники поделились впечатлениями от мероприятия:

– Это тебе спасибо. Каждый раз, когда тебя вижу, как на свет снова родилась. Это было так трогательно и с любовью... Как всегда. Мы так счастливы, и я знаю ты тоже самый невероятный. Пусть всегда сбывается то, что тебе по сердцу.

– Прекрасный вечер! Формат неожиданный, атмосфера доброжелательная, спасибо, dears, за прямой эфир, 100 раз уже пересмотрела все видео. Спасибо тебе, любимый артист, за радость, за доброту и любовь.

– Я наслаждалась этой встречей, глядя в экран телефона! И даже с него на меня выплескивалась эта позитивная энергетика! Это был незабываемый вечер!! Спасибо, дорогой Димаш!