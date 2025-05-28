Димаш Кудайберген поблагодарил поклонников за "незабываемый вечер в Алматы"
Об этом он написал в Instagram.
"Мои дорогие друзья, благодарю вас за незабываемый вечер! Алматы, спасибо за теплый прием! Встретимся в Барселоне уже совсем скоро", – подписал пост артист.
В комментариях поклонники поделились впечатлениями от мероприятия:
– Это тебе спасибо. Каждый раз, когда тебя вижу, как на свет снова родилась. Это было так трогательно и с любовью... Как всегда. Мы так счастливы, и я знаю ты тоже самый невероятный. Пусть всегда сбывается то, что тебе по сердцу.
– Прекрасный вечер! Формат неожиданный, атмосфера доброжелательная, спасибо, dears, за прямой эфир, 100 раз уже пересмотрела все видео. Спасибо тебе, любимый артист, за радость, за доброту и любовь.
– Я наслаждалась этой встречей, глядя в экран телефона! И даже с него на меня выплескивалась эта позитивная энергетика! Это был незабываемый вечер!! Спасибо, дорогой Димаш!
Ранее Димаш Кудайберген рассказал, что даст сольный концерт в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.