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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген поблагодарил поклонников за "незабываемый вечер в Алматы"

Димаш поблагодарил поклонников за теплый прием в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 22:19 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поблагодарил поклонников за теплый прием на концерте в Алматы и анонсировал свое следующее выступление, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Мои дорогие друзья, благодарю вас за незабываемый вечер! Алматы, спасибо за теплый прием! Встретимся в Барселоне уже совсем скоро", – подписал пост артист.

В комментариях поклонники поделились впечатлениями от мероприятия:

– Это тебе спасибо. Каждый раз, когда тебя вижу, как на свет снова родилась. Это было так трогательно и с любовью... Как всегда. Мы так счастливы, и я знаю ты тоже самый невероятный. Пусть всегда сбывается то, что тебе по сердцу.

– Прекрасный вечер! Формат неожиданный, атмосфера доброжелательная, спасибо, dears, за прямой эфир, 100 раз уже пересмотрела все видео. Спасибо тебе, любимый артист, за радость, за доброту и любовь.

– Я наслаждалась этой встречей, глядя в экран телефона! И даже с него на меня выплескивалась эта позитивная энергетика! Это был незабываемый вечер!! Спасибо, дорогой Димаш!

Ранее Димаш Кудайберген рассказал, что даст сольный концерт в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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