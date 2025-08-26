Молодой бойфренд 67-летней Мадонны уговорил ее на бьюти-процедуры

В этом месяце королева поп-музыки Мадонна отпраздновала 67-летие, достигнув возраста, который в США считается пенсионным, сообщает Zakon.kz.

По информации Page Six, теперь певица имеет право получать социальное пособие. Однако сама артистка о завершении карьеры пока не думает: она проводит лето в Тоскане (Италия), наслаждаясь отдыхом с детьми и 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом.

По словам друзей звезды, они давно не видели ее такой счастливой. Источник из окружения Мадонны рассказал, что певица прислушивается к мнению своего молодого возлюбленного.

В данный момент Моррис убеждает певицу отказаться от пластики и филлеров и подчеркнуть ее естественную красоту. Под его влиянием Мадонна приняла возрастные изменения и решила ограничиться легкими уходовыми процедурами.

"Теперь она хочет принять свои 67 лет, а не пытаться выглядеть на 27. Поэтому она использует LED-терапию, кислородные маски и лимфодренажный массаж – процедуры, которые лишь освежают лицо", – пояснил собеседник таблоида.

Ранее сообщалось о том, что звезда "Очень странных дел" и сын Джона Бон Джови стали родителями.