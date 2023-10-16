Димаш встретился с фанатами после концерта в Турции

Знаменитый казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген после концерта в Анталье встретился с поклонниками и раздал автографы, сообщает Zakon.kz.

После выступления в турецкой Анталье звезда казахстанской эстрады порадовал фанатов совместными фотографиями и небольшой автограф-сессией. Кадрами из закулисья музыкант поделился в своем Instagram-аккаунте.





Накануне музыкант поблагодарил всех, кто пришел на его выступление теплыми словами и постом в социальных сетях.