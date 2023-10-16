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Виктор Цой в Алматинском зоопарке: неизвестная история

Виктор Цой в Алматинском зоопарке: неизвестная история Фото: Zakon.kz
Сотрудники Алматинского зоопарка рассказали об одном интересном факте. Оказывается, одна из сцен фильма "Игла", в котором снимался основатель и лидер рок-группы "Кино", была снята в зоопарке, сообщает Zakon.kz.

"Зоопарк и Виктор Цой. Что объединяет зоопарк с легендарным певцом и композитором?" – говорится в подписи к публикации.

В сообщении отмечено, что в 1988 году был снят фильм "Игла" и одна из сцен фильма проходила в зоопарке.

"Сейчас на том месте уже давно нет декораций, на месте цирка построен вольер для косуль и ориксов. Но тропинка осталась почти в неизменном виде. До сих пор растут серебристые тополя, которые были свидетелями съемок. Не осталось каких то отчетов и заметок как же проходили съемки, но этот эпизод из жизни зоопарка навсегда останется в нашей памяти".Пресс-служба зоопарка Алматы

Комментаторы поблагодарили за новость и отметили, что не знали такого факта. А также поинтересовались о планах "как-то обозначить эту дорожку".

В фильме Виктор Цой сыграл Моро – молодого человека, пытающегося спасти свою подругу Дину от наркозависимости. В этом фильме Цой также выступил как композитор. Картина являлась лидером советского кинопроката 1989 года.

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Примечательно, что в июне 2018 года в Алматы установили памятник музыканту на месте съемок последних кадров фильма "Игла".

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