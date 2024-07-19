Что известно о самой удивительной птице зоопарка Алматы

Специалисты Алматинского зоопарка зачастую делятся интересными фактами своих обитателей. На этот раз сотрудники решили рассказать о бородаче – самой удивительной птице зоопарка, сообщает Zakon.kz.

Видео с пернатым опубликовано 18 июля 2024 года на странице в Instagram.

Бородач (лат. Gypaetus barbatus), также известный как бородатый гриф, обитает в горах Центральной Азии, Кавказа и других горных регионах.

Вот несколько фактов об этом удивительном пернатом:

Уникальная внешность. Бородач отличается своим необычным внешним видом – длинные перья на голове создают эффект "бороды", за что он и получил свое название. Питание костями. Бородач – единственная птица в мире, которая питается в основном костями. Он сбрасывает кости с высоты на камни, чтобы разбить их и добраться до питательного костного мозга. Высоколетный охотник. Эти птицы могут летать на высоте до 7500 метров! Их зрение настолько острое, что они могут заметить добычу с высоты нескольких километров. Редкий вид. Бородач находится под угрозой исчезновения и включен в Красную книгу.

Ранее Дмитрий Доценко разместил новые снимки на личной странице в Instagram. В кадр знаменитого фотографа попали птицы Казахстана. Прочитать можно по этой ссылке.