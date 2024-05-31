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Уилл Смит впервые после заявления о разводе появился на публике с женой и детьми

актер, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 01:46 Фото: Instagram/jadapinkettsmith
Известный американский актер Уилл Смит и его супруга актриса Джада Пинкетт-Смит впервые появились на красной дорожке вместе после объявленного расставания, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Page Six, пара пришла вместе на премьеру фильма "Плохие парни 4" в Лос-Анджелесе. Уилл Смит выбрал для этого выхода в свет черный костюм, толстую цепь в качестве аксессуара и шапочку-бини, а Джада Пинкетт-Смитт надела полупрозрачное платье с узорами в виде волн.

Отмечается, что родителей сопровождали общие дети – дочь Уиллоу Смит и сын Джейден Смит, а также сын Смита от предыдущего брака Трей.

В октябре 2023 года Джада Пинкетт-Смит сделала шокирующее заявление, сообщив журналистам, что семейная пара рассталась и романтических отношений между четой нет уже более семи лет.

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