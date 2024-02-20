Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов опубликовал в социальной сети семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.
Снимками он поделился в Instagram.
"Наша первая поездка на остров Фукок", – подписал пост Окапов.
Подписчики отметили, что таким образом семья празднует год Зейна – сына артиста. В комментариях они пожелали малышу долгой и счастливой жизни.
– Чудесная Роза Рымбаева заслуживает такого счастья!
– Зейн похож на свою бабушку! С днем рождения тебя!
– Поздравляю с первым днем рождения Зейна! Долгой и счастливой жизни!
– Какая красота! Красивая большая семья! Еще нужно родить красивую внучку, как сама Роза Ханым!
Отметим, что в ноябре Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде.
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