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Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме

Али Окапов с семьей Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов опубликовал в социальной сети семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в Instagram.

"Наша первая поездка на остров Фукок", – подписал пост Окапов.

Подписчики отметили, что таким образом семья празднует год Зейна – сына артиста. В комментариях они пожелали малышу долгой и счастливой жизни.

– Чудесная Роза Рымбаева заслуживает такого счастья!

– Зейн похож на свою бабушку! С днем рождения тебя!

– Поздравляю с первым днем рождения Зейна! Долгой и счастливой жизни!

– Какая красота! Красивая большая семья! Еще нужно родить красивую внучку, как сама Роза Ханым!


Отметим, что в ноябре Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде.

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