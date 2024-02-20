Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме

Казахстанский артист Али Окапов опубликовал в социальной сети семейные фотографии с Розой Рымбаевой во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в Instagram.

"Наша первая поездка на остров Фукок", – подписал пост Окапов.

Подписчики отметили, что таким образом семья празднует год Зейна – сына артиста. В комментариях они пожелали малышу долгой и счастливой жизни.

– Чудесная Роза Рымбаева заслуживает такого счастья! – Зейн похож на свою бабушку! С днем рождения тебя! – Поздравляю с первым днем рождения Зейна! Долгой и счастливой жизни! – Какая красота! Красивая большая семья! Еще нужно родить красивую внучку, как сама Роза Ханым!





Отметим, что в ноябре Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде.