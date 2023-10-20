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Евгений Петросян поставил на место телефонного мошенника

Евгений Петросян поставил на место телефонного мошенника Фото: Instagram/petrosyanevgeny
78-летний российский писатель-юморист Евгений Петросян столкнулся с телефонными мошенниками. На странице в Instagram телеведущий поделился подробностями этой истории, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 19 октября 2023 года.

Петросян отметил, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества.

"Нам сообщают, что этим грешным делом занимаются не только наши деятели криминального искусства внушения небылиц в лицах, но и в том числе, украинские. Ходят слухи, что часть из них делают это из мест лишения свободы".Евгений Петросян

Далее артист эстрады предостерег всех и попросил быть бдительными.

"Вчера у меня раздался очередной звоночек, где мужской обрывистый голос (видимо, в паузах думал, что сказать) произнес: "Служба безопасности банка. Хотим разобраться в ошибке вашего с нами договора…". Я его оборвал и сказал: "Вы явно не тот, кто мне нужен. Давайте закончим разговор". "Но-но-но, – ответил голос с грозной интонацией. – Попрошу вежливо разговаривать с сотрудником банка". Я сказал: "У Вас музыка речи не московская!". Он ответил: "Ну, правильно! Я звоню из ПИДмосковья". Я положил трубку".Евгений Петросян

Комментаторы поблагодарили его и согласились, что подобных звонков действительно стало больше.

  • Надо было вдогонку ему рассказать какую-нибудь петроснюшку-смешнюшку.
  • Даже такой рассказ серьезный из ваших уст вызывает смех.
  • Мне вчера тоже звонили. Когда берешь трубку, не нужно говорить: "Да" нужно говорить: "Алло".
  • Надо было их развести и потроллить, – отметили подписчики.

В мае 2023 года сообщалось, что Петросяна госпитализировали. Через несколько дней артист сам вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.

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