Детей Евгения Петросяна и его молодой супруги вновь обсуждают в Сети
Фото: Instagram/bruhunova
Пятая жена 79-летнего российского писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна показала их общих детей, Вагана и Матильду, во время игры, сообщает Zakon.kz.
Видеороликом она поделилась в Instagram.
"Сердечки мои", – подписала пост Татьяна Брухунова.
Подписчики отметили, с какой нежностью старший брат относится к сестренке. Во время игры девочка отдала ему игрушку, а в ответ мальчик сказал: "Спасибо, моя хорошая, красивая", что умилило людей:
– Матильда прелесть какая! Как хорошо вместе с братиком! Пусть дети будут здоровы и счастливы! С Международным днем защиты детей детей!
– Татьяна – прекрасная и счастливая мама.
– Ваганчик такой ласковый ангел.
– Ну до чего прелестные создания!
Ранее впечатляющими кадрами путешествия с подругами поделилась молодая жена Петросяна.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript