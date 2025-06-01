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Культура и шоу-бизнес

Детей Евгения Петросяна и его молодой супруги вновь обсуждают в Сети

Татьяна Брухунова показала редкое видео с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 01:02 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая жена 79-летнего российского писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна показала их общих детей, Вагана и Матильду, во время игры, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом она поделилась в Instagram.

"Сердечки мои", – подписала пост Татьяна Брухунова.

Подписчики отметили, с какой нежностью старший брат относится к сестренке. Во время игры девочка отдала ему игрушку, а в ответ мальчик сказал: "Спасибо, моя хорошая, красивая", что умилило людей:

– Матильда прелесть какая! Как хорошо вместе с братиком! Пусть дети будут здоровы и счастливы! С Международным днем защиты детей детей!

– Татьяна – прекрасная и счастливая мама.

– Ваганчик такой ласковый ангел.

– Ну до чего прелестные создания!

Ранее впечатляющими кадрами путешествия с подругами поделилась молодая жена Петросяна.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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