Детей Евгения Петросяна и его молодой супруги вновь обсуждают в Сети

Видеороликом она поделилась в Instagram.

Подписчики отметили, с какой нежностью старший брат относится к сестренке. Во время игры девочка отдала ему игрушку, а в ответ мальчик сказал: "Спасибо, моя хорошая, красивая", что умилило людей:

– Матильда прелесть какая! Как хорошо вместе с братиком! Пусть дети будут здоровы и счастливы! С Международным днем защиты детей детей!

– Татьяна – прекрасная и счастливая мама.

– Ваганчик такой ласковый ангел.

– Ну до чего прелестные создания!