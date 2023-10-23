Кайрат Нуртас и "Ирина Кайратовна" выступили на одной сцене
Фото: Instagram/kair_n, Instagram/irinakairatovna
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал ролик с не менее известной группой "Ирина Кайратовна", сообщает Zakon.kz.
Артисты выступили на одной сцене с совместным треком.
Фанаты остались в восторге и от выступления, и от песни. Причем большинство назвали Нуртаса легендой:
- "Трек – огонь".
- "Однозначно хит".
- "Кайрат Нуртас – легенда".
- "Все песни Кайрата – хиты".
- "Все равно Кайрик лучше всех".
- "Кайрату все идет, легенда есть легенда".
- "Кайрош хоть и старше почти на 10 лет, рядом с ними как ровесник выглядит, хорошо сохранился".
- "Слились воедино с ИК. Качественная музыка. Очень гармонично получилось. Поздравляю с новым хитом".
Другие же поинтересовались, как можно найти трек и когда он выйдет в Сети, но ни Нуртас, ни участники группы ИК не ответили на вопросы фолловеров.
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Отметим, что фанаты Кайрата Нуртаса и группы "Ирина Кайратовна" еще 28 сентября 2023 года предположили, что в скором времени они могут выпустить совместный трек. Этому предшествовала публикация артистов в соцсети. Подробнее по ссылке выше.
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