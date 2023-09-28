Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Совместное фото Нуртаса и "Ирины Кайратовны" обсуждают в Казнете

Совместное фото Нуртаса и Ирины Кайратовны обсуждают в Казнете Фото: Instagram/kair_n, Instagram/irinakairatovna
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас удивил поклонников новой публикацией в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 28 сентября 2023 года, артист опубликовал совместное фото с участниками музыкальной группы "Ирина Кайратовна".

Подписчики Нуртаса предположили, что скоро может выйти совместный трек:

  • "Вот-вот выйдет что-то крутое".
  • "Что-то намечается, да, скоро?"

Также пользователи Казнета закидали исполнителей комплиментами, и даже пошутили:

  • "Молодцы".
  • "Красафцыыыы".
  • "Ирина и Каират".
  • "Иринка с папашкой".
  • "Илья хочет поцеловать".
  • "Вы – лучшие в Казахстане".
  • "После Торегали это уже групповуха"
  • "Ирина Кайратовна и Қайрат Нұртас?"
  • "Боже, какой же ты особенный Кайрош".
  • "Любовь (дружба) Ильи к Кайрату особенная".

Материал по теме

Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой

19 сентября 2023 года Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой Жулдыз Абдукаримовой, которое лаконично подписал: "Я восхищен этой любовью". Подробнее можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

Невероятное шоу развернулось во время дуэта Димаша Кудайбергена и Тиа Рэй
Невероятное шоу развернулось во время дуэта Димаша Кудайбергена и Тиа Рэй
Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами
Бритни Спирс устроила опасные танцы с ножами
54-летняя Дженнифер Энистон похвасталась фигурой в эффектной фотосессии
54-летняя Дженнифер Энистон похвасталась фигурой в эффектной фотосессии
Динара Халдарова
Интересное Нуртас Кайрат
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления