Совместное фото Нуртаса и "Ирины Кайратовны" обсуждают в Казнете
Фото: Instagram/kair_n, Instagram/irinakairatovna
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас удивил поклонников новой публикацией в социальной сети, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 28 сентября 2023 года, артист опубликовал совместное фото с участниками музыкальной группы "Ирина Кайратовна".
Подписчики Нуртаса предположили, что скоро может выйти совместный трек:
- "Вот-вот выйдет что-то крутое".
- "Что-то намечается, да, скоро?"
Также пользователи Казнета закидали исполнителей комплиментами, и даже пошутили:
- "Молодцы".
- "Красафцыыыы".
- "Ирина и Каират".
- "Иринка с папашкой".
- "Илья хочет поцеловать".
- "Вы – лучшие в Казахстане".
- "После Торегали это уже групповуха"
- "Ирина Кайратовна и Қайрат Нұртас?"
- "Боже, какой же ты особенный Кайрош".
- "Любовь (дружба) Ильи к Кайрату особенная".
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