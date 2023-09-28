Совместное фото Нуртаса и "Ирины Кайратовны" обсуждают в Казнете

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас удивил поклонников новой публикацией в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 28 сентября 2023 года, артист опубликовал совместное фото с участниками музыкальной группы "Ирина Кайратовна".

Подписчики Нуртаса предположили, что скоро может выйти совместный трек:

"Вот-вот выйдет что-то крутое".

"Что-то намечается, да, скоро?"

Также пользователи Казнета закидали исполнителей комплиментами, и даже пошутили:

"Молодцы".

"Красафцыыыы".

"Ирина и Каират".

"Иринка с папашкой".

"Илья хочет поцеловать".

"Вы – лучшие в Казахстане".

"После Торегали это уже групповуха"

"Ирина Кайратовна и Қайрат Нұртас?"

"Боже, какой же ты особенный Кайрош".

"Любовь (дружба) Ильи к Кайрату особенная".

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