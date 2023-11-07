"Ирина Кайратовна" рассказала о дуэте с Кайратом Нуртасом

В Алматы состоялся эпический музыкальный батл Red Bull SoundClash, в котором встретились две самые популярные группы Казахстана – "Ирина Кайратовна" и Ninety One.

В решающем финальном раунде Wildcard ("Тайный гость") артисты удивили фанатов своими дуэтами. "Ирина Кайратовна" взорвала публику, когда на сцене появился Кайрат Нуртас.

Фото: Red Bull SoundClash

Участники коллектива рассказали, что ради того, чтобы выступить в батле Кайрат Нуртас даже отменил свои выступления.

"Переговоры прошли быстро, Кайрат сразу согласился, ради этого выступления он даже отменил свои запланированные мероприятия! Мы так и рассчитывали, что публика воспримет его выход на "ура", поэтому ради выступления мы в качестве сюрприза подготовили абсолютно новый трэк! Было пару вариантов песен, но мы сошлись на том, с которым ребята выступили. Авторами песни являются "Ирина Кайратовна", Jamal & Ganja и De Lacure. Данную песню мы планируем выпустить в середине или в конце ноября". Участники "Ирины Кайратовны"

Red Bull SoundClash – уникальный формат битвы между двумя популярными исполнителями. На протяжении четырех раундов каждая команда демонстрировала свое творчество и мастерство на сцене, бросая вызов сопернику. Победителя определял специальный шумомер, установленный на площадке.

В противостоянии обе группы проявили свои уникальные таланты, до последнего сохраняя интригу, кто же станет королем сцены. В финальной битве победу одержала группа Ninety One.

Группы начали с разминки, чтобы загореть атмосферу на площадке и подготовить публику к захватывающему шоу. В первом раунде The Cover ("Кавер"): музыканты исполнили кавер-версию легендарной "Джулии" A’Studio, представив композицию в новом звучании.

Во втором раунде The Takeover ("Перехват") были исполнены песни друг друга в своем стиле, а в раунде "Битва" участники удивили поклонников, исполнив свои песни в совершенно необычных для них стилях, выходя за пределы зоны комфорта.

Полную версию Red Bull SoundClash можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Яндекс Плюс.

"Ninety One продолжает устанавливать новые стандарты в музыкальной индустрии Казахстана. Я сам болел за них, я фанат Ninety One априори. Моя жена "иглз" (так называют себя поклонники группы). Я прослушал все их песни, и как минимум 10 треков у меня на репите. Любимая - "Қайтадан". Когда этот трек вышел, мы только начали встречаться с моей будущей женой. Я дарил букет со строчками из этой песни. Пару раз был на их концертах - чаще не хочу, а то и меня причислят к их фанатам". Алдияр из ИК

В свою очередь, ребята из 91 выразили свое восхищение коллегами, отметив, что "Ирина Кайратовна" – достойный соперник.





"Спасибо за эмоции! Это было круто, эпично! Благодарим всех наших фанатов, которые прилетели со всех уголков нашей страны и поддержали нас. Мы чувствовали поддержку каждого. Ребята из ИК показали класс, взорвали публику. Особенно, как они исполнили "Джулию". Алдияр удивил нас, не знал, что он так круто поет". Bala из 91