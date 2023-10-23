Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шер раскритиковала ИИ из-за "своего" исполнения песни Мадонны

певица Шер Фото: wikimedia
Шер выступила против использования искусственного интеллекта в индустрии развлечений. Певица предложила сделать его незаконным, сообщает Zakon.kz.

77-летняя певица заявила, что была "шокирована", услышав сгенерированную искусственным интеллектом версию ее исполнения песни Мадонны.

"Кто-то исполнил песню Мадонны в моем исполнении, и это было довольно шокирующе. Всю жизнь я пыталась быть собой, а теперь они собираются взять и сделать это за меня?"Шер

Комментарии звезды прозвучали на фоне того, что поклонники и авторы продолжают использовать ИИ для создания треков с узнаваемым вокалом исполнителей прошлого и настоящего без их согласия.

В кино- и телеиндустрии также наблюдаются волнения: сценаристы и актеры высказывают опасения, что ИИ заменит их роли без соответствующей компенсации.

Летом появились сообщения о том, что Google ведет переговоры с крупными музыкальными лейблами о лицензировании голосов и мелодий исполнителей для песен, создаваемых ИИ, при этом исполнители могут отказаться от участия в них. Некоторые музыканты приветствовали регулируемое использование ИИ.

Шер убеждена, что использование ИИ было бы шагом в неправильном направлении.

Читайте также

"Никогда не надену": молодая жена Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома
"Никогда не надену": молодая жена Евгения Петросяна рассказала об одежде для дома
Данияр Кунафин
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем
Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Астролог рассказала, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Астролог открыл секрет, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления