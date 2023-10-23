Шер раскритиковала ИИ из-за "своего" исполнения песни Мадонны

Шер выступила против использования искусственного интеллекта в индустрии развлечений. Певица предложила сделать его незаконным, сообщает Zakon.kz.

77-летняя певица заявила, что была "шокирована", услышав сгенерированную искусственным интеллектом версию ее исполнения песни Мадонны.



"Кто-то исполнил песню Мадонны в моем исполнении, и это было довольно шокирующе. Всю жизнь я пыталась быть собой, а теперь они собираются взять и сделать это за меня?" Шер

Комментарии звезды прозвучали на фоне того, что поклонники и авторы продолжают использовать ИИ для создания треков с узнаваемым вокалом исполнителей прошлого и настоящего без их согласия.



В кино- и телеиндустрии также наблюдаются волнения: сценаристы и актеры высказывают опасения, что ИИ заменит их роли без соответствующей компенсации.

Летом появились сообщения о том, что Google ведет переговоры с крупными музыкальными лейблами о лицензировании голосов и мелодий исполнителей для песен, создаваемых ИИ, при этом исполнители могут отказаться от участия в них. Некоторые музыканты приветствовали регулируемое использование ИИ.

Шер убеждена, что использование ИИ было бы шагом в неправильном направлении.