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Спорт

Тайсон Фьюри раскритиковал ИИ-судью своего боя

Искусственный интелект, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 19:50 Фото: Instagram/tysonfury
Боксер остался недоволен работой искусственного интеллекта в матче за чемпионский пояс против Александра Усика, сообщает Zakon.kz.

За пару дней до боя-реванша Усик – Фьюри председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился, что во время этого боя впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта. А уже 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри второй раз и сохранил титул чемпиона мира.

Спустя несколько часов на пресс-конференции он призвал убрать компьютеры из спорта. У Фьюри спросили о потенциале применения технологии и британец не стал сдерживать разочарования.

"Знаете, оценка этой штуковины – это полное дерьмо. И вообще к черту все эти компьютеры. Пусть люди дальше работают. Больше работы для людей, меньше для компьютеров!" – ответил боец.

Известно, что результат матча определили реальные судьи. Они единогласно присудили победу украинцу со счетом 116:112. ИИ, который также подсчитывал удары боксеров друг по другу, показал несколько иной результат – 118:112. Сейчас показания компьютеров пока не влияют на решения рефери, но со временем это может измениться.

Часами ранее в Барселоне на стадионе Estadio Olimpico Lluis Companys разгорались свои страсти. Там в рамках 18-го тура испанской Примеры встретились "Барселона" – "Атлетико" Мадрид.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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