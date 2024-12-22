Тайсон Фьюри раскритиковал ИИ-судью своего боя
За пару дней до боя-реванша Усик – Фьюри председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился, что во время этого боя впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта. А уже 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри второй раз и сохранил титул чемпиона мира.
Usyk vs. Fury 2 was another CLASSIC! 🔥#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/kfWSLHGS4k— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 22, 2024
Спустя несколько часов на пресс-конференции он призвал убрать компьютеры из спорта. У Фьюри спросили о потенциале применения технологии и британец не стал сдерживать разочарования.
"Знаете, оценка этой штуковины – это полное дерьмо. И вообще к черту все эти компьютеры. Пусть люди дальше работают. Больше работы для людей, меньше для компьютеров!" – ответил боец.
Известно, что результат матча определили реальные судьи. Они единогласно присудили победу украинцу со счетом 116:112. ИИ, который также подсчитывал удары боксеров друг по другу, показал несколько иной результат – 118:112. Сейчас показания компьютеров пока не влияют на решения рефери, но со временем это может измениться.
Часами ранее в Барселоне на стадионе Estadio Olimpico Lluis Companys разгорались свои страсти. Там в рамках 18-го тура испанской Примеры встретились "Барселона" – "Атлетико" Мадрид.