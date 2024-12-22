Тайсон Фьюри раскритиковал ИИ-судью своего боя

Боксер остался недоволен работой искусственного интеллекта в матче за чемпионский пояс против Александра Усика, сообщает Zakon.kz.

За пару дней до боя-реванша Усик – Фьюри председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился, что во время этого боя впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта. А уже 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри второй раз и сохранил титул чемпиона мира.

Спустя несколько часов на пресс-конференции он призвал убрать компьютеры из спорта. У Фьюри спросили о потенциале применения технологии и британец не стал сдерживать разочарования.

"Знаете, оценка этой штуковины – это полное дерьмо. И вообще к черту все эти компьютеры. Пусть люди дальше работают. Больше работы для людей, меньше для компьютеров!" – ответил боец.

Известно, что результат матча определили реальные судьи. Они единогласно присудили победу украинцу со счетом 116:112. ИИ, который также подсчитывал удары боксеров друг по другу, показал несколько иной результат – 118:112. Сейчас показания компьютеров пока не влияют на решения рефери, но со временем это может измениться.

Часами ранее в Барселоне на стадионе Estadio Olimpico Lluis Companys разгорались свои страсти. Там в рамках 18-го тура испанской Примеры встретились "Барселона" – "Атлетико" Мадрид.