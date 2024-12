Тайсон Фьюри раскритиковал ИИ-судью своего боя

За пару дней до боя-реванша Усик – Фьюри председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился, что во время этого боя впервые в истории бокса будет работать судья на базе искусственного интеллекта. А уже 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри второй раз и сохранил титул чемпиона мира.

