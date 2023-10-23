Люблю казахскую скрипку: алматинка сыграла на кобызе во время прыжка с парашютом

Кобызистка из Алматы продемонстрировала свое мастерство на высоте 3600 метров. Корреспондент Zakon.kz поговорил с девушкой и узнал, как она осмелилась на креативный музыкальный прыжок.

Ляйля Тажибаева с семи лет влюблена в старинный казахский народный инструмент – кобыз. Виртуозно играть на нем алматинка научилась в музыкальной школе.

"Я поступила в музыкальную школу, училась по классу фортепиано. Учебный год только начинался. Я случайно в коридоре увидела маленькую кобызистку. При чем в руках у нее был современный четырехструнный инструмент для оркестра. Это был не какой-то разумный выбор, я просто влюбилась в великолепное звучание. Сказала маме, что хочу играть на казахской скрипке. Меня даже отговаривали, но я все равно настояла на своем", – вспоминает первую встречу с инструментом Ляйля.

Девушка считает, что кобыз обладает истинным лечебным и магическим свойством. Своим волшебным звучанием он способен исцелять больные души и тела.

"Инструмент действительно сакральный. Для наших предков он был, как ключ к порталам. Поэтому при помощи него шаманы вводили людей в транс и лечили. И это свойство кобыз до сих пор сохранил", – рассказала исполнительница





В честь предстоящего праздника – Дня Республики, Ляйла Тажибаева прыгнула с парашютом и в небе исполнила кюй Ыхласа "Жез киік". В это время вместе с нею развевался национальный флаг.

В полете кобызистку сопровождал инструктор - вице-президент Казахстанской федерации авиационного спорта Тимофей Меркулов, которому и принадлежит идея музыкального прыжка.

"Я, как и все мечтала прыгнуть с парашюта. Только не представляла, что это будет именно в такой форме. Со мной связался Тимофей и говорит: "Мне так нравится ваше творчество, давайте прыгнем вместе". Я была очень обрадована. Конечно, боялась. Это мой первый прыжок и никакой второй попытки перезаписать музыку не было". Кобызистка Ляйля Тажибаева

Ляйла признается, что прыжок прежде всего сделан не ради лайков и перечисляет три причины, сподвигнувшие ее к решительному шагу.

"Это прыжок не был бездумным. В первую очередь, это посыл для меня самой, разобраться со своими страхами. Во-вторых, популяризация прекрасного музыкального инструмента – кобыза. К тому же, сейчас такое время, что слушателей нужно удивлять. И свое исполнение я посвящаю празднику ко Дню Республики". Ляйля Тажибаева

Инструктор и вся команда поддержали кобызистку, отметив, что все получилось классно.

"Они переживали, что я растеряюсь. Наверное, это профессиональная наработка, в любых условиях, если надо играть, я играю. И в этот раз я собрала свои мысли в кучу. Хотя, когда прыгнула, пока доставала инструмент немного тряслась, а когда начала играть, я расслабилась. Вид на горы был потрясающий, слегка облачно, и благодаря недавно прошедшему дождю все вокруг было чисто. Правда рука от холода чуть не окоченела". Алматинка

Реакция у людей была неоднозначная:

суперженщина;

этот момент свободного падения, у меня аж сердце замирает;

просто круто, при этом играть на кобыз.



Фото: из личного архива Ляйли Тажибаевой

Исполнительница намерена удивлять аудиторию еще больше. Она задумала повторить своей прыжок, но уже в национальном казахском платье и с игрой на электро-кобызе.