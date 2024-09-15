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Канадская туристка замерзла насмерть во время перехода через Альпы

горы, Альпы, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 11:56 Фото: pixabay
57-летняя туристка из Канады замерзла насмерть во время перехода через Альпы в Южном Тироле. Вместе со своим 56-летним спутником она хотела пройти от хижины Шлютерхютте на высоте 2306 метров до хижины Пуэцхютте на высоте 2475 метров, сообщает Zakon.kz.

Во время перехода начался сильный снегопад. Туристы сбились с тропы и перестали ориентироваться в пространстве. Пара успела позвонить в экстренные службы и сообщить, что они заблудились. Однако погода не позволяла задействовать для поисков специальный спасательный вертолет, пишет Bild.

В итоге спасатели выдвинулись на поиски пешком – путь до пары занял около двух часов. За это время женщина скончалась от переохлаждения. По словам экспертов, оба туриста были хорошо экипированы, однако ветер силой около 50 км/ч был слишком экстремальным. Несмотря на это, мужчине удалось выжить – его доставили в ближайшую больницу.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам, которые любят отдыхать в горах. По данным ведомства, 3/4 людей, потерявшихся на вершинах, погибают за 48 часов.

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