Канадская туристка замерзла насмерть во время перехода через Альпы
Во время перехода начался сильный снегопад. Туристы сбились с тропы и перестали ориентироваться в пространстве. Пара успела позвонить в экстренные службы и сообщить, что они заблудились. Однако погода не позволяла задействовать для поисков специальный спасательный вертолет, пишет Bild.
В итоге спасатели выдвинулись на поиски пешком – путь до пары занял около двух часов. За это время женщина скончалась от переохлаждения. По словам экспертов, оба туриста были хорошо экипированы, однако ветер силой около 50 км/ч был слишком экстремальным. Несмотря на это, мужчине удалось выжить – его доставили в ближайшую больницу.
Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам, которые любят отдыхать в горах. По данным ведомства, 3/4 людей, потерявшихся на вершинах, погибают за 48 часов.