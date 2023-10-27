"Хроника одной репетиции": театр им. Наталии Сац анонсировал громкую премьеру
Фото: pixabay
Театр имени Наталии Сац и корпорация "Казахмыс" представляют большую премьеру года от известного казахстанского режиссера, обладателя престижной театральной премии "Золотая маска" Галины Пьяновой.
Спектакль посвящен 120-летию со дня рождения легенды театрального мира, народной артистки СССР, основательницы первого театра для детей в Казахстане Наталии Ильиничны Сац.
Спектакль – реконструкция всего одной репетиции сказки Евгения Шварца "Красная Шапочка" режиссера Наталии Сац за час до открытия театра в ноябре 1945 года.
"Спектакль о том, как создавался театр для детей, ставший культурным кодом нашей страны, о высокой миссии человеческого сердца, рвущегося дарить добро окружающим, о невероятных событиях, удивительных встречах в переплетении трагических и великих судеб, о людях, которые живописали историю Алма-Аты. Спектакль о выдающейся женщине, сумевшей наперекор судьбе воплотить свою мечту в реальность и подарить детям театр. И о Синей птице счастья, объединившей под своим крылом тысячи пылких детских сердец".Пресс-служба театра им. Наталии Сац
Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац
Информационные партнеры спектакля: Первый канал "Евразия", Zakon.kz.
"Успей стать первым гостем премьеры, которая состоится 10 ноября 2023 в 19:00 на исторической сцене легендарного театра! Приобрести билеты можно на официальном сайте театра: Sats.kz и в кассе театра", – говорится в сообщении театра.
Подробная информация по следующим телефонам:
- билетный отдел: 303-25-78.
- касса театра: 303-02-02.
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