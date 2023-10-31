Прилучный в солнечных очках на крещении сына озадачил поклонников
Фото: Instagram/bugevuge
Знаменитый артист Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян поделись с общественностью новостью о крещении сына. Светлые снимки и видео таинства артисты разместили в соцсетях. Однако многие комментаторы задались вопросом необходимостью очков в церкви, сообщает Zakon.kz.
28 апреля 2023 года звезда сериала "Мажор" стал отцом в третий раз. Сына известная семья назвала еврейским именем – Микаэль.
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Стало известно имя сына Павла Прилучного
Спустя полгода мальчика покрестили.
"Для нашей семьи крещение ребенка – не пустой звук. Мы уважительно относимся к традициям и почитаем их. Теперь у Микаэля есть ангел-хранитель. Мне кажется нашего сына ждет интересное и большое будущее".Павел Прилучный
Супруга актера также поделилась впечатлениями.
"Наш любимый мальчик. Мы поздравляем тебя с твоими крестинами. Это поистине святой и очень важный для тебя и для нас всех день. Теперь мы можем быть спокойны, зная, что ты под защитой".Зепюр Брутян
Под публикациями за 30 октября 2033 года армия поклонников оставила ряд позитивных пожеланий и комментариев.
Но были и те, кого не оставляли в покое солнечные очки Прилучного:
- Почему у Павла все время очки солнцезащитные на голове? Дома в пижаме укачивает сына в очках, в церкви крестит сына в очках, все это зимой или ночью. Солнце светит?
- А что у Павла на голове?
- А Павел снимает когда-нибудь очки с головы?
- В солнцезащитных очках даже в храме?
24 октября 2023 года экс-жена Павла Прилучного высказалась об оплате школы. Агата Муцениеце заявила, что она смогла самостоятельно заплатить за обучение детей.
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