Прилучный в солнечных очках на крещении сына озадачил поклонников

Знаменитый артист Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян поделись с общественностью новостью о крещении сына. Светлые снимки и видео таинства артисты разместили в соцсетях. Однако многие комментаторы задались вопросом необходимостью очков в церкви, сообщает Zakon.kz.

28 апреля 2023 года звезда сериала "Мажор" стал отцом в третий раз. Сына известная семья назвала еврейским именем – Микаэль.

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Спустя полгода мальчика покрестили.

"Для нашей семьи крещение ребенка – не пустой звук. Мы уважительно относимся к традициям и почитаем их. Теперь у Микаэля есть ангел-хранитель. Мне кажется нашего сына ждет интересное и большое будущее". Павел Прилучный

Супруга актера также поделилась впечатлениями.

"Наш любимый мальчик. Мы поздравляем тебя с твоими крестинами. Это поистине святой и очень важный для тебя и для нас всех день. Теперь мы можем быть спокойны, зная, что ты под защитой". Зепюр Брутян

Под публикациями за 30 октября 2033 года армия поклонников оставила ряд позитивных пожеланий и комментариев.

Но были и те, кого не оставляли в покое солнечные очки Прилучного:

Почему у Павла все время очки солнцезащитные на голове? Дома в пижаме укачивает сына в очках, в церкви крестит сына в очках, все это зимой или ночью. Солнце светит?

А что у Павла на голове?

А Павел снимает когда-нибудь очки с головы?

В солнцезащитных очках даже в храме?

24 октября 2023 года экс-жена Павла Прилучного высказалась об оплате школы. Агата Муцениеце заявила, что она смогла самостоятельно заплатить за обучение детей.