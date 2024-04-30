Прилучный рассказал о важном семейном событии
Фото: Instagram/bugevuge
Российский актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян поделились видео в честь дня рождения сына. 29 апреля Микаэль отметил первый день рождения, сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что лицо ребенка родители по-прежнему скрывают.
"Нам сегодня 1 годик. Микаэль – ты чудо случившееся с нами ! Нам всем очень повезло, что ты выбрал именно нас со своим горячим сердцем и страстью к жизни. С твоим первым днем рождения, наш самый маленький и самый сладкий мальчик! Ты – наше большое счастье!" – так сказано в совместном сообщении Прилучного и Зепюр.
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Не так давно жена Прилучного высказалась о настоящей любви.
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