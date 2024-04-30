Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прилучный рассказал о важном семейном событии

Прилучный рассказал о важном семейном событии, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:54 Фото: Instagram/bugevuge
Российский актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян поделились видео в честь дня рождения сына. 29 апреля Микаэль отметил первый день рождения, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что лицо ребенка родители по-прежнему скрывают.

"Нам сегодня 1 годик. Микаэль – ты чудо случившееся с нами ! Нам всем очень повезло, что ты выбрал именно нас со своим горячим сердцем и страстью к жизни. С твоим первым днем рождения, наш самый маленький и самый сладкий мальчик! Ты – наше большое счастье!" – так сказано в совместном сообщении Прилучного и Зепюр.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:54
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:54

У Павла Прилучного есть двое старших детей от бывшей супруги, российской актрисы Агаты Муцениеце.

Не так давно жена Прилучного высказалась о настоящей любви.

Читайте также

Киркоров, молчание 40 дней
Киркоров объяснил, почему молчал 40 дней
Мультфильм
Вышел тизер-трейлер "Муфаса: Король Лев"
Во все тяжкие: Кайрат Нуртас второй раз за день оказался в центре скандала
Во все тяжкие: Кайрат Нуртас второй раз за день оказался в центре скандала
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: