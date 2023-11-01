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Картина атырауской художницы стала лучшей на международном конкурсе

Картина атырауской художницы стала лучшей на международном конкурсе Фото: Facebook/nazerke.bulatovna/
Первое место на конкурсе "Усы Дали", который проходил в Испании, заняла дизайнер из Атрыау Назерке Ищанова со своей картиной, сообщает Zakon.kz.

Назерке Ищанова приняла участие в номинации "Digital Painting", где представила картину по теме джаз "Все начинается с инициативы одного человека". Конкрс проходил онлайн, в нем приняли участие мастера из 60 стран мира, передает ATPress.

"Я принимала участие в возрастной категории 26-35 лет. Свою работу отправила в сентябре, в октябре ее проверили на плагиат. И вот, на днях вышли итоги конкурса. Мне присудили первое место. Я счастлива". Назерке Ищанова


Картина атырауской художницы стала лучшей на международном конкурсе

Фото: Facebook/nazerke.bulatovna/


После победы в международном конкурсе Назерке Ищанова получила приглашение на фестиваль картин, который пройдет в Коста-Брава (Испания) в апреле-мае 2024 года. Во время мероприятия Ищановой вручат полученную награду.

Тем временем в Астане проходит Фестиваль европейского кино, который организовали сотрудники представительства Европейского Союза в Казахстане.

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