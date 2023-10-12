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Сабина Алтынбекова обратилась к своим ненавистникам

Сабина Алтынбекова обратилась к своим ненавистникам Фото: Instagram/altynbekova_20
Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова сегодня, 12 октября 2023 года, обратилась к своим ненавистникам, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что недовольные онлайн-курсами волейболистки Сабины Алтынбековой казахстанки обратились с заявлением в полицию Алматы. Многие покупатели курса потребовали вернуть им деньги, потому что они остались не в восторге от качества полученных знаний. По данным правоохранителей, заявление действительно поступило, но пострадавших просят обратиться с иском в суд.

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"Завистник подобен человеку, который затапливает печь, а потом сам бросается в пламя. Зависть – причина многих бед. Она делает нрав человека скверным, отвращает его от благих дел и подталкивает к несправедливости. Зависть лишает человека покоя и не приносит ничего, кроме зла. В некоторых случаях зависть становится причиной злословия. Человек завидует тому, кого люди любят и хвалят, и начинает очернять этого человека, чтобы уронить его в глазах людей. Зависть делает сердце человека черным, а его самого несчастным, потому что он обретает покой лишь тогда, когда тот, кому он завидует, лишается дарованного ему блага. Поэтому обращаюсь к определенным нескольким людям, моя жизнь не поменяется от того, что вы будете бегать и гадить на моем пути, подкупать определенные СМИ, паблики, определенных людей, чтобы писали заявления", – написала Сабина Алтынбекова в Instagram.

Она отметила, что продолжит дальше трудиться, улучшать свою жизнь, стремиться, ставить цели и добиваться их.

"Меня не сломаешь, не обидишь, не разозлишь. Вы не сможете очернить мою репутацию, ведь умные люди понимают. Пока вы судорожно пытаетесь подпортить мне жизнь, я использую ваши действия в свою пользу", – подчеркнула именитая спортсменка.

Сабина Алтынбекова также пожелала своим ненавистникам счастья и быть увлеченными "улучшением собственной жизни", чтобы у них "не было времени ненавидеть, подставлять, судить, критиковать, спорить или сплетничать".

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