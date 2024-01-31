Сабина Алтынбекова напугала поклонников
Фото: Instagram/altynbekova_20
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова не пропускает тренировки и тщательно следит за фигурой, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка решила поделиться своими достижениями.
"Бицепс растет, а значит шапалак сильнее будет", – сказано в подписи к фото.
Фото: Instagram/altynbekova_20
Также она отметила, что грядут большие перемены.
"Мотивации еще больше. В определенные моменты, когда человек мог бы сломать, я всегда иду напролом".Сабина Алтынбекова
Стоит отметить, что Алтынбекова часто радует фанатов снимками из зала.
В начале 2024 года волейболистка опубликовала совместную фотографию с родными сестрами. Комментаторы пришли в восторг и порадовались за дружное семейство.
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