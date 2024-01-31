Сабина Алтынбекова напугала поклонников

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова не пропускает тренировки и тщательно следит за фигурой, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка решила поделиться своими достижениями.

"Бицепс растет, а значит шапалак сильнее будет", – сказано в подписи к фото.

Фото: Instagram/altynbekova_20

Также она отметила, что грядут большие перемены.

"Мотивации еще больше. В определенные моменты, когда человек мог бы сломать, я всегда иду напролом". Сабина Алтынбекова

Стоит отметить, что Алтынбекова часто радует фанатов снимками из зала.

В начале 2024 года волейболистка опубликовала совместную фотографию с родными сестрами. Комментаторы пришли в восторг и порадовались за дружное семейство.