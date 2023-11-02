"Приходится оправдываться": Андрей Макаревич о ситуации в Израиле

69-летний певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в марте 2022 года переехал в Израиль. Там известный музыкант продолжает заниматься творчеством, сообщает Zakon.kz.

Тогда в одном из интервью артист заявил, что покинул родину, так как хотел быть рядом с семьей в момент рождения четвертого ребенка.

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Примечательно, что супруга Макаревича имеет израильское гражданство.

После эскалации конфликта между Палестиной и Израилем Макаревич активно публикует посты в социальных сетях с поддержкой Израиля.

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Однако гражданская позиция для артиста обернулась отменой концертов.

К примеру, 25 октября 2023 года Макаревич заявил, что неизвестные ему люди угрожают организаторам концертов в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

А уже 1 ноября композитор опубликовал фотографию, на кадрах которой его сын стоит рядом с флагом Израиля и обратился к подписчикам.

Фото: Facebook/makarevichav

"Простой вопрос. В каждой стране, в каждом городе, включая телевизор в номере гостиницы, я натыкаюсь на канал "Аль Джазира". Как, впрочем, на пару десятков международных каналов других стран. Кто-нибудь видел аналогичный израильский канал? Вот и я нет". Андрей Макаревич

Поэтому, как продолжил бард, приходится оправдываться.

"Запоздало объясняя миру, как все было на самом деле. А ведь он мог бы быть одним из самых интересных – помимо всего прочего. Фотография – для поднятия духа. По-моему, прекрасная", – заключил Макаревич.

Комментаторы под постом отметили и пришли к выводу, что "в это непростое время всем нужна информация".