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Брюс Уиллис нежно обратился к супруге

Брюс Уиллис опубликовал фото с супругой Фото: Instagram/brucewillisbw
68-летний американский актер Брюс Уиллис поделился с подписчиками новым снимком с женой Эммой Хеминг, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана на странице в Instagram 2 ноября 2023 года.

"Слившись в поцелуе, две души становятся божественными", – сказано лаконично в подписи.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия.

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