Брюс Уиллис нежно обратился к супруге

68-летний американский актер Брюс Уиллис поделился с подписчиками новым снимком с женой Эммой Хеминг, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана на странице в Instagram 2 ноября 2023 года.

"Слившись в поцелуе, две души становятся божественными", – сказано лаконично в подписи.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия.

Это неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи.

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Актера поддерживает вся его семья, включая бывшую жену, актрису Деми Мур, и нынешнюю супругу Эмму Хеминг-Уиллис.

В сентябре 2023 года жена актера поделилась новыми сведениями о его состоянии.

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По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.