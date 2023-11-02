Брюс Уиллис нежно обратился к супруге
Фото: Instagram/brucewillisbw
68-летний американский актер Брюс Уиллис поделился с подписчиками новым снимком с женой Эммой Хеминг, сообщает Zakon.kz.
Публикация была сделана на странице в Instagram 2 ноября 2023 года.
"Слившись в поцелуе, две души становятся божественными", – сказано лаконично в подписи.
Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия.
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