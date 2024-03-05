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Эмма Хеминг обратилась к общественности по поводу состояния своего супруга Брюса Уиллиса

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 08:56 Фото: Instagram/emmahemingwillis
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опровергла слухи, что ее муж больше не получает радости от жизни, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она потребовала от журналистов перестать пугать и вводить в заблуждение читателей. Эмма убеждена, что в состоянии деменции человек испытывает не только резко негативные эмоции, но и другие.

"Воскресным утром я просто листала ленту и увидела заголовок статьи о моей семье. В заголовках, по сути, говорится, что в жизни моего мужа больше нет радости. Но я могу сказать вам, что это абсолютно неправда. Я хочу, чтобы те, кто пишет такое, перестали пугать людей, заставляя думать, что как только им поставят диагноз какого-нибудь нейрокогнитивного заболевания – это конец. Нет, это не так".Эмма Хеминг

Важно отметить, что год назад семья Брюса Уиллиса объявила о его диагнозе. Это афразия и лобно-височная деменция. По словам друзей семьи его нынешняя жена Эмма Хеминг, бывшая жена Деми Мур, а также пять дочерей – Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин практически ежедневно находятся с голливудским актером, прививая ему радости жизни. Актер активно ведет свою страницу в Instagram. Последняя публикация была размещена днем ранее.

До этого Деми Мур поделилась фото с экс-супругом Брюсом Уиллисом.

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