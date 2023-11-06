Константин Богомолов назвал Ксению Собчак домашним скорпионом

Режиссер Константин Богомолов поздравил свою супругу Ксению Собчак с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня у моего домашнего cкорпиона – самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов – день рождения) Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая. И пусть так будет всегда", – написал он на своей странице в Instagram.

Собчак отреагировала на поздравление мужа.

"Дома и с тобой – это и есть счастье", – ответила она.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года.

18 ноября в звездной семье будет еще один праздник – это день рождения сына Собчак. Платону исполнится семь лет.