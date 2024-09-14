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Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы

Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 23:14 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Красивые фотографии с торжества Собчак 14 сентября опубликовала на своей странице в Instagram.

"5 лет вместе. И самое прекрасное, что мне хочется спустя эти пять лет тебя удивлять, делать сюрпризы, волноваться понравится ли тебе. Сколько рассказов про "гостевой брак" и "пиар" мы наслушались… а вот уже пять лет не можем отлепиться друг от друга даже на несколько дней — сразу скучаем. Вчера был настолько прекрасный день, что даже до фото руки дошли только к вечеру следующего", – написала она под постом. 

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак в своем Telegram-канале обратилась к певице Марии Бойко, выступающей под псевдонимом Mia Boyka, с критикой ее поведения в отношении детей. 

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