Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Красивые фотографии с торжества Собчак 14 сентября опубликовала на своей странице в Instagram.

"5 лет вместе. И самое прекрасное, что мне хочется спустя эти пять лет тебя удивлять, делать сюрпризы, волноваться понравится ли тебе. Сколько рассказов про "гостевой брак" и "пиар" мы наслушались… а вот уже пять лет не можем отлепиться друг от друга даже на несколько дней — сразу скучаем. Вчера был настолько прекрасный день, что даже до фото руки дошли только к вечеру следующего", – написала она под постом.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак в своем Telegram-канале обратилась к певице Марии Бойко, выступающей под псевдонимом Mia Boyka, с критикой ее поведения в отношении детей.

