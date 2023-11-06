Али Окапов впервые обратился к фанатам после скандала с орденом "Курмет"

Известный казахстанский исполнитель Али Окапов впервые вышел на связь с подписчиками в Instagram после скандала с орденом "Курмет", которым его наградили 25 октября 2023 года. Государственная награда была приурочена ко Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

26 октября 2023 года стало известно, что Али Окапова наградили орденом "Курмет". Фанаты и коллеги по цеху принялись поздравлять артиста, однако не все радушно восприняли эту новость. После обрушившегося хейта сын Розы Рымбаевой записал видеообращение, в котором заявил, что "принял решение отказаться от всех музыкальных наград", которые он получил за 32 года. Высказываясь по поводу скандала, глава Минкультуры Аида Балаева отметила, что "из-за легендарной мамы многие скептически воспринимают творчество Али Окапова".

"По-моему, пришло время возвращаться. Думал опять записать видеообращение, но я их так не люблю, да и зачем. Не хочется делать из этого сериал. Скоро выйдет интервью с Динарой Сатжан, где мы поделились мыслями, надеюсь, исчерпывающе. Больше на эту тему говорить не буду, звонков и предложений куча, но для меня это спекуляция на инфоповоде и здесь я тоже сознательно взял паузу, чтобы цифры упали и, думаю, нужно уже просто жить дальше", – написал 6 ноября Али Окапов, впервые обратившись к фанатам после скандала с орденом "Курмет".

По словам артиста, в эти дни он сильно болел, слег с температурой и до сих пор лечится.

"После стрессов всегда так, зато скинул еще 3 кг. Фраза "в бой идут одни старики" – чистая правда. Кто понял, тот понял. Семья, как всегда, рядом и, как всегда, спасает. Чтобы вытащить меня из этого состояния решили всем взять паузу на неделю и улететь в мою любимую страну для отдыха. Зейну поездка точно пойдет на пользу. Дети на отдыхе растут быстрее и получают витамины. Будет время подумать, а лучше, наоборот, – не думать ни о чем". Али Окапов

Он еще раз поблагодарил всех за поддержку и за хейт, отметив, что хейт – это тоже часть его работы и жизни.

"Я многое осознал и сделал выводы. Получил жизненный урок и опыт, а также понял, что мне еще столько всего нужно сделать. В общем, мыслей много, но пора заканчивать пост. Всех обнял", – подытожил Али Окапов.

Фолловеры, в свою очередь, поддержали своего кумира и пожелали ему скорейшего выздоровления:

"Молодец! Скорейшего выздоровления".

"Если плюют в спину, значит ты впереди".

"Али, не останавливайся, иди только вперед".

"Крепкого здоровья и долгих лет семейного благополучия".

"Правильные слова и хорошее решение. Вы – молодец, Али! У вас все еще впереди".

"Да не слушайте вы бездельников, а на счет "в бой идут одни старики", вам еще о-го-го, так что вперед, Али".

"Какое бы вы не приняли для себя решение, значит так нужно. Вы все равно – лучший! Вашей семье здоровья и отличного отдыха!"

Орден "Курмет" (Құрмет – "почет, уважение") был учрежден в 1993 году. Орденом награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.

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