Али Окапов впервые обратился к фанатам после скандала с орденом "Курмет"
26 октября 2023 года стало известно, что Али Окапова наградили орденом "Курмет". Фанаты и коллеги по цеху принялись поздравлять артиста, однако не все радушно восприняли эту новость. После обрушившегося хейта сын Розы Рымбаевой записал видеообращение, в котором заявил, что "принял решение отказаться от всех музыкальных наград", которые он получил за 32 года. Высказываясь по поводу скандала, глава Минкультуры Аида Балаева отметила, что "из-за легендарной мамы многие скептически воспринимают творчество Али Окапова".
"По-моему, пришло время возвращаться. Думал опять записать видеообращение, но я их так не люблю, да и зачем. Не хочется делать из этого сериал. Скоро выйдет интервью с Динарой Сатжан, где мы поделились мыслями, надеюсь, исчерпывающе. Больше на эту тему говорить не буду, звонков и предложений куча, но для меня это спекуляция на инфоповоде и здесь я тоже сознательно взял паузу, чтобы цифры упали и, думаю, нужно уже просто жить дальше", – написал 6 ноября Али Окапов, впервые обратившись к фанатам после скандала с орденом "Курмет".
По словам артиста, в эти дни он сильно болел, слег с температурой и до сих пор лечится.
"После стрессов всегда так, зато скинул еще 3 кг. Фраза "в бой идут одни старики" – чистая правда. Кто понял, тот понял. Семья, как всегда, рядом и, как всегда, спасает. Чтобы вытащить меня из этого состояния решили всем взять паузу на неделю и улететь в мою любимую страну для отдыха. Зейну поездка точно пойдет на пользу. Дети на отдыхе растут быстрее и получают витамины. Будет время подумать, а лучше, наоборот, – не думать ни о чем".Али Окапов
Он еще раз поблагодарил всех за поддержку и за хейт, отметив, что хейт – это тоже часть его работы и жизни.
"Я многое осознал и сделал выводы. Получил жизненный урок и опыт, а также понял, что мне еще столько всего нужно сделать. В общем, мыслей много, но пора заканчивать пост. Всех обнял", – подытожил Али Окапов.
Фолловеры, в свою очередь, поддержали своего кумира и пожелали ему скорейшего выздоровления:
- "Молодец! Скорейшего выздоровления".
- "Если плюют в спину, значит ты впереди".
- "Али, не останавливайся, иди только вперед".
- "Крепкого здоровья и долгих лет семейного благополучия".
- "Правильные слова и хорошее решение. Вы – молодец, Али! У вас все еще впереди".
- "Да не слушайте вы бездельников, а на счет "в бой идут одни старики", вам еще о-го-го, так что вперед, Али".
- "Какое бы вы не приняли для себя решение, значит так нужно. Вы все равно – лучший! Вашей семье здоровья и отличного отдыха!"
Орден "Курмет" (Құрмет – "почет, уважение") был учрежден в 1993 году. Орденом награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.
После неприятной истории с награждением Али Окапова орденом "Курмет", которая прогремела на весь Казахстан, Баян Алагузова решила освещать свою деятельность. Причина – чтобы у людей не возникало вопроса "За что?" Подробнее по ссылке выше.