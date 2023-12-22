Али Окапов рассказал о последствиях скандала с орденом "Курмет"

Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов решил рассказать подписчикам о последствиях скандала с орденом "Курмет", которые отразились на его здоровье, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сейчас проходит курс лечения.

По словам артиста, он заболел на нервной почве сразу после "октябрьских новостей".

"Когда я уже просто слег, моя семья забрала меня в Таиланд. Там меня отпустило, морально и физически, я вернулся работать. Но в первый же день прилета стало опять хуже. Я просто не отошел головой и не долечился". Али Окапов

Ну а потом, как уточнил Окапов, начались проекты, гастроли и съемки.

"Я на кураже начал впахивать. Но где-то в голове "договорился" с организмом потерпеть до 20 декабря. А там будут хоть перерывы между работой и я смогу "поболеть". Так и случилось. Но ничего, все по плану. Болел я и посерьезнее этого. Я не ною и сам не люблю, когда люди делают это здесь. Я благодарен за то, что у меня есть сейчас работа. Я слышу поддержку людей почти на каждом концерте. Все отлично. Просто обидно оставлять по 30 тысяч в аптеке и валяться в процедурном кабинете с трубкой в руке". Али Окапов

Фото: Instagram/aliokapov

Напомним, 26 октября 2023 года стало известно, что Али Окапова наградили орденом "Курмет". Фанаты и коллеги по цеху принялись поздравлять артиста, однако не все радушно восприняли эту новость.

После обрушившегося хейта сын Розы Рымбаевой записал видеообращение, в котором заявил, что "принял решение отказаться от всех музыкальных наград", которые он получил за 32 года.

Высказываясь по поводу скандала, глава Минкультуры Аида Балаева отметила, что "из-за легендарной мамы многие скептически воспринимают творчество Али Окапова".