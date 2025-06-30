Участники группы "Ирина Кайратовна" поделились мнением об Астане
Фото: Zakon.kz
28 июня фестивале OYU Fest популярная группа "Ирина Кайратовна" поделилась мыслями о столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В своем выступлении на сцене коллектив с особым теплом отметил, что Астана с каждым днем становится все красивее и приобретает современный облик, передает пресс-служба акимата Астаны.
"Группа Ирина Кайратовна была создана в Астане. Мы уехали, но наш город с каждым разом преображается. Каждый приезд он особенно расцветает", – сказали участники группы со сцены.
Зрители фестиваля тепло приняли искренние слова группы и выразили им бурную благодарность.
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