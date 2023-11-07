Моргенштерн в интервью Собчак: Я хочу домой

Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн дал второе интервью не менее популярной телеведущей Ксении Собчак, сообщает Zakon.kz.

Первое интервью с Алишером Моргенштерном, в котором рэпер усомнился в целесообразности празднования Дня Победы, вышло на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" 25 октября 2021 года. После скандального интервью артистом заинтересовались в Следственном комитете России. Ксения Собчак попыталась оправдать рэпера и уточнила, что "слова Моргенштерна о Дне Победы проверяют в рамках статьи о реабилитации нацизма". В феврале 2022 года Алишер переехал в Дубай, и в мае его признали иноагентом. В вынужденном переезде артист обвинил телеведущую.

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Сегодня, 7 ноября 2023 года, на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" вышло второе интервью со скандально известным рэпером.

"Сегодня ровно два года и один день с момента нашего прошлого интервью... Так что начать, собственно, я хотела с того, как прошли у тебя эти два года и один день? Что произошло? Как ты живешь? Где лучшие рехабы? Рассказывай... Я бы очень не хотела, чтобы после этого интервью ты, уехав в какой-нибудь Вильнюс, начал бы обвинять меня в том, что я тебя выгнала из Дубая", – обратилась Ксения к Алишеру.

По словам Моргенштерна, после первого интервью у него "изменилось все". Он заявил, что скучает по дому.

"Я скучаю по дому. Дом – это не квартира. Дом – это продавщица, которая орет на тебя, это банька, дача… Вот что такое дом. Дом – это концерты в родных городах, лица родненькие, кричащие и сходящие с ума (на концертах. – Прим. ред.). Вот почему я скучаю... Я хочу домой. Я хочу иметь возможность приезжать к себе домой", – разоткровенничался 25-летний рэпер.

Он объяснил, почему боится возвращаться в Россию.

"Недавно у меня знакомый летал (в Россию. – Прим. ред.). И этот знакомый – он, как ребеночек, безобидный, тиктоки снимает, пляшет. Захотел вернуться домой, вернулся. Что произошло? (Все стали кричать: – Прим. ред.) "На фронт его!.. Предатель!" И это с ребенком! А я в их глазах, наверное, вообще злодей. Я просто боюсь, вот и все... Вообще непонятно, что будет. Основной страх связан с тем, что я не понимаю, как там ко мне относятся. Мне казалось, ну вот Даня... ну что вот можно такому ребенку предъявить? Но нет, на него накинулись, просто цепных псов спустили, разорвали. Я просто боюсь предположить, что может быть со мной". Алишер Моргенштерн

Артист не исключает, что по возвращении в Россию его может ожидать тюрьма.

Фото: YouTube/Осторожно: Собчак

Собчак напомнила, что свой отъезд из России Моргенштерн связывал с вопросом про Великую Отечественную войну, который телеведущая задала при первом интервью.

"С этого, как минимум, все началось... Из-за этого моего такого неаккуратного высказывания, я думаю, на меня обратили внимание люди очень высоких чинов, так скажем. И да, там уже как снежный ком все полетело... Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд-выезд из страны, и это началось довольно давно", – подчеркнул Алишер.

Рэпер отметил, что, отвечая на вопрос про ВОВ, он высказался некорректно.

"Я понимаю, какое большое количество человек я мог обидеть этим высказыванием. Когда я это понял, я уже публично извинялся, у меня был пост". Алишер Моргенштерн

Также он рассказал, что после отъезда из России многие отвернулись от него.

"Боялись как-то поддерживать, как-то со мной контактировать, потому что я типа законтаченный, у меня "звездочка" (статус иностранного агента. – Прим. ред.), меня трогать нельзя. Я не буду называть имен, просто есть такие люди. Это очевидно, я и не ждал от них другого... Из близких никто меня не предал". Алишер Моргенштерн

Когда артиста признали иноагентом, он был на отдыха на Бали. Он рассказал о чувстве, которое испытал, когда узнал о своем "новом" статусе.

"На тот момент я почувствовал, если честно, страх. Такой типа так, что теперь со мной будет, чем мне это грозит? Страх вперемешку с недоумением. За что, почему?... Я тогда перепугался и сразу улетел оттуда, с Бали. Потому что Бали – это страна, которая дружит с Россией". Алишер Моргенштерн

По словам рэпера, он далек от политики.

"Политика... – это твое дело, как человека, который этим занимается. Мое дело – людей развлекать. Я – профессиональный клоун, и я этим горжусь, и я буду делать свое дело", – подчеркнул Моргенштерн, обращаясь к Собчак.

10 ноября на YouTube-канале Алишера Моргенштерна выйдет ответное интервью с Ксенией Собчак.