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Концерты Моргенштерна отменили в Дубае после интервью с Собчак

Моргенштерна концерт отменили в Дубаи Фото: instagram/morgen_shtern
Через сутки после интервью Моргенштерна с Ксенией Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае. Причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал Mash сообщил, что правительство ОАЭ внесло российского исполнителя Алишера Моргенштерна в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов.

Отмена выступления артиста в Дубае произошла за несколько часов до его начала, на площадку позвонили из службы безопасности, сам музыкант сослался на плохое самочувствие и высокую температуру. Однако организаторы концертов в разговоре с Mash подтвердили информацию о проблемах с выступлениями. По информации канала, теперь исполнитель может давать лишь частные концерты на территории ОАЭ без анонсов и продажи билетов.

К слову, запрет на концерты скандально известного рэпера вступил в силу через сутки после того, как вышло интервью с телеведущей Ксении Собчак. В нем он обмолвился, что обходит ограничения ОАЭ.

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В России Моргенштерн был дважды оштрафован по обвинению в пропаганде наркотиков в своих клипах. Одной из примет пропаганды экспертиза сочла татуировку на груди музыканта, где был изображен лист растения, похожего на коноплю.

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В начале мая он попал в список физлиц-иноагентов в связи с "политической деятельностью". Защита рэпера оспорила решение Минюста. 

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