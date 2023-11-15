Концерты Моргенштерна отменили в Дубае после интервью с Собчак
Telegram-канал Mash сообщил, что правительство ОАЭ внесло российского исполнителя Алишера Моргенштерна в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов.
Отмена выступления артиста в Дубае произошла за несколько часов до его начала, на площадку позвонили из службы безопасности, сам музыкант сослался на плохое самочувствие и высокую температуру. Однако организаторы концертов в разговоре с Mash подтвердили информацию о проблемах с выступлениями. По информации канала, теперь исполнитель может давать лишь частные концерты на территории ОАЭ без анонсов и продажи билетов.
К слову, запрет на концерты скандально известного рэпера вступил в силу через сутки после того, как вышло интервью с телеведущей Ксении Собчак. В нем он обмолвился, что обходит ограничения ОАЭ.
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