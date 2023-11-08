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Жена Кайрата Нуртаса опубликовала видео с незнакомцем

Жена Кайрата Нуртаса прочитала прозу на публике Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала нежный видеоролик про осень. На кадрах супруга популярного певца Кайрата Нуртаса читает стихотворение казахстанского поэта Калкамана Сарина, сообщает Zakon.kz.

Видео с обращением к подписчикам размещено 8 ноября 2023 года на странице в Instagram.

"Осеннее письмо. Пыталась передать осеннюю тоску. Зайдите на мой YouTube-канал и послушайте. Ваша душа согреется", – написала она.

Стоит отметить, что Абдукаримова окончила КазНАИ им. Т. Жургенова. По завершении вуза она два года проработала в ТЮЗе Алматы.

Кроме того, это не первый опыт чтения стихов. Ранее Абдукаримова сообщала, что возобновит эту деятельность, что и сделала 11 октября.

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Ранее Абдукаримова опубликовала видео прогулки по парку в одиночестве. Армия поклонников обладательницы титула "Миссис Вселенная-2020" осталась немного в недоумении и задала множество вопросов. Большинство из них касалось взаимоотношений с супругом.

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