Жена Кайрата Нуртаса сделала операцию по увеличению языка

Супруга популярного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова сделала операцию по увеличению языка, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, у девушки редкая особенность – слишком короткий язык.

"Раньше я ходила к врачу, чтобы вылечить зубы. Врач, у которого я была в последний раз, сказал: "С вами поговорит наш главный хирург". Я была удивлена тому, что он сказал. К сожалению, у меня язык короткий, и это влияет на прикус. Тогда я спросила, что можно сделать? Мне предложили операцию по увеличению языка. Я согласилась, он с помощью современных методов вытянул его. Теперь у меня тоже длинный язык, – прокомментировала актриса в соцсетях.

В данное время Жулдыз проходит период восстановления. Ей нужно соблюдать диету, чтобы швы не разошлись. Артистка уверяет, что с ней все в порядке.





Ранее через соцсети Абдукаримова обращалась к многодетным матерям. Она попросила поделиться с ней полезной информацией по ценам на школьную форму и канцелярские товары.