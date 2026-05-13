Жена Кайрата Нуртаса выступила с неожиданным признанием

Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова, опубликовала в соцсетях воспоминания о том, как она ворвалась в мир моды и что для нее значит это поприще, сообщает Zakon.kz.

По словам актрисы, мода для нее – это не бренды и тренды, а прежде всего – самовыражение и внутренняя свобода.

"Мода – это не бренд и не тренд. Это искусство без слов заявить о себе", – процитировала артистка Коко Шанель.

Свой путь в модной индустрии Жулдыз начала в подростковые годы, в 15 лет. Тогда модные журналы были ее главным источником вдохновения. Артистка с нетерпением ждала новые выпуски, вырезала понравившиеся образы и делала из них подборки.

В юности актриса мечтала стать моделью. Для этого прошла специальные курсы, где научилась профессиональной походке и работе на подиуме. Это помогло ей чувствовать себя увереннее в профессиональной сфере.

