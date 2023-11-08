Назван самый сексуальный мужчина планеты

Журнал People назвал 57-летнего американского актера и автогонщика Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Патрик Демпси наиболее известен по роли доктора Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти", также появлялся в третьей части "Дневника Бриджит Джонс" и многих других картинах.

"Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного". Патрик Демпси

Как отмечено в публикации издания People, кроме Демпси, в список самых сексуальных мужчин также попали звезда "Игры престолов" Педро Паскаль, Тимоти Шаламе, рэпер Ашер, Джейми Фокс, Ленни Кравиц и другие.

В 2021 году этот титул получил Крис Эванс.