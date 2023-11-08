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Назван самый сексуальный мужчина планеты

Назван самый сексуальный мужчина планеты Фото: Instagram/patrickdempsey, Instagram/germanlarkin
Журнал People назвал 57-летнего американского актера и автогонщика Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Патрик Демпси наиболее известен по роли доктора Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти", также появлялся в третьей части "Дневника Бриджит Джонс" и многих других картинах.

"Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного".Патрик Демпси

Как отмечено в публикации издания People, кроме Демпси, в список самых сексуальных мужчин также попали звезда "Игры престолов" Педро Паскаль, Тимоти Шаламе, рэпер Ашер, Джейми Фокс, Ленни Кравиц и другие.

В 2021 году этот титул получил Крис Эванс.

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