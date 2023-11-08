Депутат: Дети не знают батыров, но узнают Человека-паука и Бэтмена

Депутат Мажилиса Нургуль Тау возмутилась, что казахстанские дети не знают Кобыланды и Кабанбая, но узнают Человека-паука и Бэтмена, сообщает Zakon.kz.

В своем депутатском запросе она коснулась сферы отечественной анимации.

"Сегодня на большом экране появляются новые герои молодого поколения. Мы дошли до того, что дети не знают Кобыланды и Кабанбая, но узнают Человека-паука и Бэтмена. Однако очевидно, что иностранные герои пропагандируют ценности других стран. Зарубежные мультфильмы захватывают умы подрастающего поколения и зачастую отравляют их сознание". Нургуль Тау

Отсутствие качественного контента на казахском языке для подростков в интернете, по ее словам, тормозит развитие государственного языка и негативно влияет на сознание детей.

"Сегодня интернет и мобильные телефоны стали инструментами образования и воспитания. Именно поэтому в казахских семьях все больше детей, говорящих на других языках. Все это недостаток и слабость казахскоязычного контента. Страны, рано осознавшие культурно-идеологическую мощь кино, мультфильмов и интернета, уделяют этой сфере большое внимание". Нургуль Тау

Она считает, что в Казахстане необходимо увеличивать количество отечественных анимационных фильмов и расширять качественный контент на казахском языке, изучая лучшие мировые образцы. В государственную программу реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы она предложила добавить раздел "О развитии казахскоязычного контента в сети интернет".

"Для поддержки отечественной мультимедийной индустрии рекомендуем государству субсидировать проекты на государственном языке, продвигающие национальные ценности на современном уровне". Нургуль Тау

Она также считает, что нужно пересмотреть 100-процентное государственное финансирование отечественных фильмов.

"По официальным данным, в 2019-2022 годы из республиканского бюджета выделено 17,4 миллиарда тенге на развитие кино. Профинансированы съемки 83 казахстанских фильмов, из которых на большой экран вышли только 18. Эти фильмы собрали всего 695 млн тенге. Для сравнения: сборы одного фильма, снятого частными лицами за счет собственных средств, составляют около 1 миллиарда тенге. Это демонстрирует законы нынешнего кинорынка. Там, где есть риски и честная конкуренция, качество кино повышается". Нургуль Тау

Депутат также попросила премьер-министра ввести обязательное страхование от производственного травматизма и несчастных случаев для сотрудников киноиндустрии.