О плачевной ситуации в паллиативной помощи в Казахстане заявила депутат

По словам депутата Мажилиса Парламента Нургуль Тау, в Казахстане не оказывается адекватная паллиативная помощь. Эту проблему она подняла в своем запросе, сообщает Zakon.kz.

По данным Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, число нуждающихся в паллиативной помощи в стране составляет 107 430 человек, в том числе 4905 детей, и эта статистика увеличивается с каждым днем. В группе заболеваний 41% составляют злокачественные опухоли, 14% – нарушения мозгового кровообращения, 12% – заболевания органов дыхания, 9% – психические расстройства. Согласно стандарту, утвержденному Минздравом, паллиативная медицинская помощь оказывается в специализированных структурных подразделениях организаций здравоохранения (отделения, палаты, койки), самостоятельных специализированных медицинских организациях (больницах сестринского ухода, хосписах), стационарах, местах, заменяющих стационары, на дому, в том числе с использованием мобильных бригад.

"К сожалению, в местах, указанных в стандарте, пациентам не оказывается адекватная помощь. Мы стали свидетелями этого при посещении Центра паллиативной помощи в Алматы. Ветхие, плохо оборудованные здания, отсутствие необходимого оборудования создают большие трудности для сотрудников с низкой заработной платой. При этом следует отметить тот факт, что на проектно-сметную документацию строительства нового здания государством выделяются большие средства, а после ее подготовки и прохождения государственной экспертизы средства на строительство не выделяются. В результате многие проекты так и остаются на бумаге, а по прошествии времени становятся неактуальными. Налицо неэффективные и бессмысленные расходы бюджетных средств". Нургуль Тау

В 2019 году была подготовлена проектно-сметная документация на строительство нового здания Центра паллиативной помощи в Алматы. Но из-за отсутствия своевременно выделенных средств на строительство срок действия документации истек. Такая ситуация, по словам депутата, наблюдается во всех регионах страны.

Еще одной основной причиной проблем, по ее мнению, являются низкие тарифы, установленные государством на паллиативную помощь. Несмотря на ежегодное повышение, тариф не покрывает реальных затрат и потребностей центров. Сейчас он составляет 11877,12 тенге, с 2020 года он увеличился всего на 3558 тенге. Тариф на услуги на дому составляет 7588,12 тенге.

В то же время она отмечает отсутствие службы паллиативной помощи на дому для неонкологических больных и детей. Также тарифом не предусмотрено выделение средств на предметы личной гигиены (подгузники) для пациентов, не получающих социальную помощь. Кроме того, по мнению экспертов, не существует четкой политики обезболивания, в результате чего подавляющее большинство пациентов не могут контролировать боль и умирают в агонии.

"Это свидетельствует о нехватке специалистов, оказывающих помощь пациентам данной категории, о слабости и неадекватности применяемых препаратов. Образовательные учреждения в нашей стране не готовят узких специалистов, оказывающих паллиативную помощь. Неудовлетворительная ситуация сложилась и с паллиативной помощью детям. Отсутствуют стандарты оказания помощи, клинические протоколы, службы ухода за детьми на дому, детские хосписы, а обезболивающие препараты для детей практически недоступны". Нургуль Тау

Депутат предлагает:

Проверить состояние всех центров паллиативной помощи в стране. Повысить ответственности местных исполнительных органов за размещение хосписов или строительство новых зданий, ведение строительства по готовой проектно-сметной документации, улучшение их материально-технической базы в целях обеспечения достойных условий для людей с ограниченной продолжительностью жизни, в том числе для детей.

Пересмотреть тарифы на услуги паллиативной помощи. Довести тарифы до уровня, соответствующего фактическим затратам организаций и с учетом потребностей пациентов в питании, лекарственном обеспечении, средствах ухода, а также в средствах индивидуальной защиты персонала.

В целях ликвидации кадрового дефицита ввести в номенклатуру медицинских специальностей специальности "Врач паллиативной помощи" и "Медицинская сестра паллиативной помощи".

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Уральске открылся Центр паллиативной помощи.