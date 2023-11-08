Роза Рымбаева прокомментировала травлю сына из-за ордена "Құрмет"

Осенью 2023 года в Казнете разгорелся скандал из-за награждения певца Али Окапова орденом "Құрмет". После чего исполнитель заявил, что готов отказаться от всех наград. Эстрадная певица Роза Рымбаева никак не комментировала обрушившийся хейт в сторону ее сына, сообщает Zakon.kz.

Однако народная артистка Казахской ССР прервала молчание. Рымбаева вместе с сыном дали интервью Динаре Сатжан.

"История с орденом "Құрмет" наглядно показывает нам, как можно забуллить человека в социальных сетях. Никто детально не разбирался в бэкграунде артиста, никому неинтересно, что Али учился музыке 18 лет и может писать песни в уме, говорит: "Это же математика". Мало кто знает, что Али делает коллегам концерты с живым оркестром. Его уважают и ценят прежде всего профессиональные музыканты. Многие молодые певцы имеют различные госнаграды. Но они не дети Рымбаевой, поэтому к ним претензий нет! "Ему просто повезло", – говорят люди". Динара Сатжан

В интервью Роза Рымбаева отмечает, что узнала о критике в сторону своего сына только на третий день.

"Вначале только услышала, что моему сыну орден дают. Я так удивилась и в таком состоянии пошла на сцену петь. Потом узнала на третий день, я не сижу в Instagram, никогда не слежу за негативными передачами, программами. Дети меня оберегали и все эти дни я была занята. И узнала, когда увидела выступление сына. Мади очень переживал за брата. Я после этого всю ночь спать не смогла. Я не знала, плакать, или себя сдерживать, чтобы не показывать детям свою слабость. Если я расплачусь, каково им будет. Хорошо, что я не читала подробно все высказывания". Роза Рымбаева

По ее словам, этот орден никак не изменит их жизнь, принципы и профессионализм.

"Мои сыновья 18 лет учились в музыкальной школе, у них самое настоящее большое профессиональное образование. В этом плане я спокойна. Они будут и педагогами, они могут и руководить, они могут работать в составе оркестра как пианисты, как композиторы, как аранжировщики. Я хотела, чтобы Али пошел по стопам отца. Но может быть, со временем он к этому и придет. Все эти награды, почетные звания ничего не меняют: мы от этого богаче не стали. Мы как занимались своей работой, так и будем продолжать". Роза Рымбаева

В продолжении она уточнила, что к ее детям всегда было подобное отношение.

"Отношение к моим детям с первого появления на сцене было такое. Говорили, Роза их подталкивает. Хотя они больше образованы, чем я как музыкант. Я по образованию – актер театра и кино. Они музыканты. Кроме того, многие профессиональные стороны Али казахстанцы не знают. Мы же не рекламируем себя. Это наша профессиональная жизнь. Профессиональный мир знает уровень Али". Роза Рымбаева

В заключении певица отметила, что волну нелицеприятных высказываний тяжело переносить.

"Он не такой человек, который писал бы ради какой-то награды, выгоды. Поэтому это обидно, когда ни за что, ни про что тебя начинают оскорблять". Роза Рымбаева

Али Окапов 25 октября 2023 года поделился с подписчиками новостью о награждении орденом "Құрмет".

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Однако пользователи Сети устроили травлю артиста. После этого исполнитель выступил с обращением и заявил, что отказывается от всех полученных ранее наград.

Примечательно, что многие музыканты поддержали артиста. Также высказалась глава Министерства культуры и информации Аида Балаева.

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Она выступила в защиту певца, указав, что он с большим почтением относится к творческому наследию своей семьи и продолжает дело своего покойного отца.