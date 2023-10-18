Роза Рымбаева рассказала о новой семейной традиции

Известная казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева опубликовала фотографии с пока еще единственным внуком Зейном (первенец Али Окапова и Акерке Буркитбай), сообщает Zakon.kz.

Под серией снимков, опубликованных 17 октября 2023 года в Instagram, 65-летняя артистка рассказала о традиции, которая появилась в их семье восемь месяцев назад.

"Сегодня моему внуку исполнилось восемь месяцев! Уже стало традицией праздновать с семьей каждый месяц", – написала Роза Рымбаева.

Артистка отметила, что не может насытиться успехами своего внука и призвала своих фолловеров быть всегда радостными.

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Подписчики поздравили Розу Рымбаеву с таким знаменательным днем и пожелали внуку всего самого наилучшего. Также фолловеры пожелали артистке стать бабушкой внучки.

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17 октября 2023 года старший сын и невестка Розы Рымбаевой в соцсетях поделились снимками с семейной фотосессии. На фото Али Окапов вместе с супругой Акерке Буркитбай и сыном Зейном позируют, по всей видимости, в парке. В подписи к публикации счастливые родители отметили, что их сыну исполнилось восемь месяцев. Подробнее по ссылке выше.