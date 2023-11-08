Ерке Есмахан разозлила подписчица

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан пришла в недоумение от высказываний одной из своих подписчиц, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 7 ноября 2023 года, артистка в Stories показала комментарий, который оставили под одним из ее постов в Instagram.

"Неправда! Они поженились 20 августа. Прошло всего три месяца. Она что-то подложила под одежду. Затем эти хайпожоры купят чужого ребенка и сообщат, что родили", – написала одна из фолловерш Ерке.

Артистка не на шутку разозлилась и отметила, что никогда в жизни не написала бы подобное кому-либо.

"И что вы на это скажете?" – обратилась Есмахан к подписчикам.

Вместо ответного негатива в сторону обидчицы Ерке пожелала ей долгих лет жизни и здоровья.

"За остальное вы ответите перед Всевышним", – отметила Есмахан.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Сегодня, 8 ноября, артистка рассказала, что после вчерашнего негативного комментария она долго думала, что же ей сделать.

"Решила начать сегодняшний день с позитива. Как вы? У меня все слава Богу. До сих пор беременная. Ждем-ждем", – заключила Ерке Есмахан.

Фото: Instagram/erke_esmahan

О том, что Ерке Есмахан и Raim ждут пополнения, стало известно 25 августа 2023 года. Исполнительница хита "Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ" даже успела показать "сумку в роддом", который получила в подарок от супруга.