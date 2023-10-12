Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан раскрыла поклонникам планы о покупке недвижимости за пределами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Общаясь с поклонниками в социальных сетях, исполнительница рассказала, что страна, в которой планирует жить с супругом Раймбеком Бактыгереевым (известен под сценическим псевдонимом Raim), уже определена.





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"Муж хотел этим летом купить дом в Алматы. Но мы передумали. Посоветовались и решили, что одна квартира у нас в Казахстане уже есть, а вторую приобретем за рубежом. Уже выбрали страну. Хоть и не переедем полностью, но будем жить там по несколько месяцев", – написала Есмахан.

Недавно певица показала фото из английской деревни, в которой пара проводит отпуск. Ранее Есмахан поделилась фотографиями с округлившимся животом, которые были сделаны во время фотосессии.