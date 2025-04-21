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Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан рассказала подписчицам, как получать подарки от мужчин

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 04:59 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала для своих подписчиков Stories, в которых честно ответила на их вопросы, сообщает Zakon.kz.

Артистка призналась, что сейчас полностью сосредоточена на своей беременности, поэтому путешествовать в ближайшее время не планирует.

"Если все будет хорошо, 40 дней буду дома с ребенком", – сказала певица.

Также казахстанка пояснила, что их семья не будет проводить для малыша гендер-пати.

На вопрос о том, как приучить мужчину делать подарки, Ерке твердо заявила, что "мужчину учить не надо".

"Если любит – сам все сделает. Главное – фокус на себе", – убеждена она.

Фанаты поблагодарили Ерке за ее откровенность и искренность.

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Аксинья Титова
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