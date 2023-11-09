Фанаты раскритиковали внешность Мадины Садвакасовой

Накануне, 8 ноября 2023 года, певица и заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова опубликовала свои фото, оставив под ними странную запись. Больше всего фанаты были возмущены внешностью исполнительницы, сообщает Zakon.kz.

Снимки, опубликованные в Instagram артистки, сделаны в салоне, по всей видимости, дорогостоящего авто.

Под снимками Садвакасова оставила странную запись.

"У человека всего лишь одно сердце... Можно ли поверить в то, что человек влюблен одновременно в двоих?! Очень важно ваше мнение", – написала она.

Мнения фолловеров, которые ответили на вопрос Мадины, разделились:

"Наверное, можно".

"У мужчин нет сердца".

"Сердце одно, но камер четыре".

"Люблю одновременно мужа и сына".

"У женщин одно сердце, у мужчин – не знаю".

"Конечно, можно. Я одновременно влюблена в мужа и двоих сыновей".

"Двоих любить одновременно... Наверное, речь идет о влюбленности, а не о большой любви".

"Нет, не верю. Любить двоих нельзя: одну любит, другую обманывает. А по факту мужчина – эгоист, никого, кроме себя, не любит".

Больше всего подписчики были возмущены внешностью Садвакасовой. Некоторые из них не узнали ее на фото:

"Я вас не узнала".

"Макияж неудачный".

"Я не могу понять, кто это".

"Как замуж вышла, себя потеряла".

"Мадина, что вы сделали со своим красивым лицом?"

"Макияж исказил истинное красивое лицо, Мадина. Визаж неудачный".

"Где наша красивая Мадина? Кто это на фото? Вообще не идет. Где ваша изюминка? Вы стали похожи на всех этих однотипных звезд, которые делают пластику каждый месяц. Они все одинаковые. А вы были ни на кого не похожи. А что стало? Печалька".

Но нашлись среди фанатов и те, кто закидал артистку комплиментами:

"Трендовый мейкап".

"Шикарно выглядите".

"Моя любимая певица. Красавица! Обожаю ее".

"Мадина, вы – звезда эстрады! Ваши образы великолепны. Экспериментируйте, это ваша работа, пусть будет во благо!"

Мадина Садвакасова не в первый раз публикует в соцсетях неоднозначные посты. Публикация, которую она сделала 19 октября 2023 года, вызвала переполох среди фанатов певицы.

Материал по теме Публикация Мадины Садвакасовой вызвала переполох среди фанатов

Тогда артистка написала под постом о пройденном пути. Некоторые из фолловеров в комментариях спросили, что происходит с их кумиром в последнее время. Подробнее по ссылке выше.