Фанаты раскритиковали внешность Мадины Садвакасовой
Снимки, опубликованные в Instagram артистки, сделаны в салоне, по всей видимости, дорогостоящего авто.
Под снимками Садвакасова оставила странную запись.
"У человека всего лишь одно сердце... Можно ли поверить в то, что человек влюблен одновременно в двоих?! Очень важно ваше мнение", – написала она.
Мнения фолловеров, которые ответили на вопрос Мадины, разделились:
- "Наверное, можно".
- "У мужчин нет сердца".
- "Сердце одно, но камер четыре".
- "Люблю одновременно мужа и сына".
- "У женщин одно сердце, у мужчин – не знаю".
- "Конечно, можно. Я одновременно влюблена в мужа и двоих сыновей".
- "Двоих любить одновременно... Наверное, речь идет о влюбленности, а не о большой любви".
- "Нет, не верю. Любить двоих нельзя: одну любит, другую обманывает. А по факту мужчина – эгоист, никого, кроме себя, не любит".
Больше всего подписчики были возмущены внешностью Садвакасовой. Некоторые из них не узнали ее на фото:
- "Я вас не узнала".
- "Макияж неудачный".
- "Я не могу понять, кто это".
- "Как замуж вышла, себя потеряла".
- "Мадина, что вы сделали со своим красивым лицом?"
- "Макияж исказил истинное красивое лицо, Мадина. Визаж неудачный".
- "Где наша красивая Мадина? Кто это на фото? Вообще не идет. Где ваша изюминка? Вы стали похожи на всех этих однотипных звезд, которые делают пластику каждый месяц. Они все одинаковые. А вы были ни на кого не похожи. А что стало? Печалька".
Но нашлись среди фанатов и те, кто закидал артистку комплиментами:
- "Трендовый мейкап".
- "Шикарно выглядите".
- "Моя любимая певица. Красавица! Обожаю ее".
- "Мадина, вы – звезда эстрады! Ваши образы великолепны. Экспериментируйте, это ваша работа, пусть будет во благо!"
Мадина Садвакасова не в первый раз публикует в соцсетях неоднозначные посты. Публикация, которую она сделала 19 октября 2023 года, вызвала переполох среди фанатов певицы.
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Тогда артистка написала под постом о пройденном пути. Некоторые из фолловеров в комментариях спросили, что происходит с их кумиром в последнее время. Подробнее по ссылке выше.