Новое видео Мадины Садвакасовой вызвало шквал критики у фанатов

Певица и заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова накануне опубликовала фрагмент видео из нового клипа артистки. Поклонники обрушились на певицу с критикой, сообщает Zakon.kz.

Мадина Садвакасова подписала небольшую вырезку из видео, сообщив, что уже сегодня полная версия клипа выйдет на платформе популярного видеохостинга. Певица призналась, что ей самой очень нравится та часть ролика, которую она залила в профиль, но войдут ли кадры в видеоряд к песне она и сама пока не знает.

"Эти кадры могут быть вырезаны из видео, а может быть, и нет. Мне очень нравится, посмотрим в финальной версии", – написала Мадина Садвакасова.

Певица поделилась, что в песне речь идет о любви одного человека к "двум сердцам".





В ответ на признания певицы поклонники высказались неоднозначно. Под постом появилось немало возмущенных комментариев.

"Мадина, с возрастом надо становиться естественной, элегантной и включить изюминку красивой , литературной речи, а не кривляться!".

"Это стыдно и неподобающе".

"Я думала, что вы душ принимаете".

"Вы не далеко ли заходите, Мадина?".

"Люди видят вашу тень на стене, но не слышат прекрасную песню".

"Как будто без одежды".

Тем не менее, с поддержкой выступили многие фанаты певицы.

"Вы и сама красавица, и песни ваши тоже".

"Вам не идет, Мадина".

"Наша звезда".

"Радуйте нас".

Ранее Мадина Садвакасова опубликовала фото с подписью, в которой намекнула на "два сердца", которые любит один человек.