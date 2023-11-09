Димаш Кудайберген сделал важное заявление

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген 9 ноября 2023 года опубликовал обращение к подписчикам на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что 23 декабря 2023 года состоится его новый сольный концерт в Гонконге.

"Это особенный день, ведь именно тогда, 7 лет назад, я впервые приземлился в Китае, после чего началась моя история с вами!" Димаш Кудайберген

По словам популярного певца, число 7 является особенным у казахского народа.

"Поэтому я рад, что именно в эту годовщину мы встретимся с вами в Гонконге для продолжения моего концертного тура STRANGER! Ждите анонса о старте продажи билетов в ближайшее время!" Димаш Кудайберген

Кудайберген завоевал известность в Китае благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017. В соревновании с признанными певцами он дошел до финала, заняв второе место.

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24 октября 2023 года Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана.

"Главное для меня – это признание народа. И я не думаю, что это можно измерить наградой. Поэтому, скажу – заслуживаю я этого звания или нет – решать народу". Димаш Кудайберген

А уже 5 ноября 2023 года Кудайберген опубликовал фотографии своего нового питомца, которого ему подарил президент Касым-Жомарт Токаев.