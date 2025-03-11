Димаш Кудайберген сделал важное заявление

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген накануне, 10 марта 2025 года, опубликовал новое видео. В нем артист сделал важное заявление, сообщает Zakon.kz.

30-летний Димаш, обращаясь к своей аудитории и мировой общественности, призвал в этот священный месяц Рамазан поделиться своими благословениями с семьями, пострадавшими от конфликтов и катастроф.

"У нас есть сила изменить ситуацию к лучшему! Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования в @UNMigration по ссылке в моем профиле. Давайте объединимся и поддержим тех, кто нуждается в помощи больше всего", – написал под публикацией Кудайберген.

По словам артиста, в этот Рамазан миллионы семей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликтов и катастроф, встречают священный месяц вдали от дома, без достаточного количества еды, воды и крова.

"Ваше пожертвование может стать их спасением. Оно поможет обеспечить срочную продовольственную помощь, чистую воду, жилье и даже подарить радость детям с подарками... Присоединяйтесь ко мне, чтобы изменить чью-то жизнь в этот Рамазан. Ваша поддержка действительно имеет значение. Пожертвуйте сегодня", – сказал Димаш.

Поклонники из разных уголков мира отреагировали на призыв своего кумира:

"Молодец, Димаш!"

"Будем молиться за всех тех, кто в этом нуждается".

"Дорогой Димаш! Очень благородно, что заботишься о нуждающихся людях. Мы будем рады помочь нуждающимся".

"Всегда к тебе уважение и благодарность будет. Ты – невероятный человек. Как это важно всегда – и сострадание, и тепло".

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