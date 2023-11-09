Тимати шокировал аудиторию фотосессией с акулой
Под публикацией, сделанной 8 ноября 2023 года, артист отметил, что давно не делился фотографиями в соцсетях.
"Морские тигры. Давно не было фото, не случайно, оператор в конце съемки отошел на ужин акулам, жаль, хороший был парень", – написал Тимати.
Снимки и видео с тигровой акулой шокировали и одновременно удивили аудиторию артиста:
- "Фото года! Пушка".
- "Почему он тебя не съел?"
- "Рыбка приплыла за автографом".
- "Тима не съедобный ей показался".
- "За такие кадры и умереть не жалко".
- "А если бы она вдруг напала, что делали бы?"
- "Интересно, насколько зашкаливал адреналин?"
- "Как ты поднялся со дна с такими стальными яйцами?"
- "Зачем идти на такой риск? Если такие акулы и, в целом, все почти акулы опасны для человека?! Ради хайпа? Ведь жизнь это самое важное что есть у нас!"
Также комментаторы спросили у Тимати, едят ли тигровые акулы людей. Артист ответил, что едят, а также посоветовал посмотреть статистику по этим акулам.
Фото: Instagram/timatiofficial
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18 сентября 2023 года Тимати опубликовал неоднозначное видео. На кадрах предприниматель пробежался вдоль набережной Москвы, примерив несколько образов. Он был в костюме динозавра, Майкла Вазовски из мультфильма "Корпорация монстров", Бэтмена и других известных персонажей. Подробнее по ссылке выше.