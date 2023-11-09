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Тимати шокировал аудиторию фотосессией с акулой

Тимати шокировал аудиторию фотосессией с акулой Фото: Instagram/timatiofficial
Накануне хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал первый за ноябрь 2023 года пост в Instagram. В нем он показал фотосессию, сделанную в водах Мальдивских островов с одной из самых опасных акул, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной 8 ноября 2023 года, артист отметил, что давно не делился фотографиями в соцсетях.

"Морские тигры. Давно не было фото, не случайно, оператор в конце съемки отошел на ужин акулам, жаль, хороший был парень", – написал Тимати.

Снимки и видео с тигровой акулой шокировали и одновременно удивили аудиторию артиста:

  • "Фото года! Пушка".
  • "Почему он тебя не съел?"
  • "Рыбка приплыла за автографом".
  • "Тима не съедобный ей показался".
  • "За такие кадры и умереть не жалко".
  • "А если бы она вдруг напала, что делали бы?"
  • "Интересно, насколько зашкаливал адреналин?"
  • "Как ты поднялся со дна с такими стальными яйцами?"
  • "Зачем идти на такой риск? Если такие акулы и, в целом, все почти акулы опасны для человека?! Ради хайпа? Ведь жизнь это самое важное что есть у нас!"

Также комментаторы спросили у Тимати, едят ли тигровые акулы людей. Артист ответил, что едят, а также посоветовал посмотреть статистику по этим акулам.

Тимати шокировал аудиторию фотосессией с акулой

Фото: Instagram/timatiofficial

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