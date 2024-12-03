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Покупкой картины за 319 млн тенге похвастался Тимати

Покупкой картины за 319 млн тенге похвастался Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 13:30 Фото: Instagram/timatiofficial
Известный российский хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) накануне, 2 декабря 2024 года, показал подписчикам в Instagram дорогостоящую покупку, сообщает Zakon.kz.

Он опубликовал серию фотографий на фоне картины Олега Целкова "Ребенок с шариком", которую купил за 578 тыс. евро (по курсу Нацбанка РК – 319 003 980 тенге).

"Такое бывает, просто пришел, увидел и сказал про себя: "Ты будешь моей и точка". Остальное уже просто история... Автор: Олег Целков "Ребенок с шариком" 1988 год", – написал под публикацией Тимати.

Реакция его поклонников выдалась неоднозначной:

  • "Джиган в детстве".
  • "Для меня такая покупка максимально странная, мягко говоря".
  • "Я в шоке, насколько разные вкусы у людей. Я бы и бесплатно не взяла эту картину, не представляю в моей уютной квартире этот ужас".
  • "Раньше художник оценивал свои полотна просто умножая длину на ширину изделия, и так получал ее стоимость сначала в рублях, потом в долларах за 1 кв. см. Сейчас это стоит других денег, безусловно, прекрасная картина и инвестиция!"

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